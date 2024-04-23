Власти РФ могут отменить экспортную пошлину для «Русала» в рамках поддержки

Заместитель главы Минпромторга РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов заявил, что в ближайшее время власти рассмотрят меры поддержки для компании «Русал», в них может войти в том числе отмена экспортной пошлины, сообщает ТАСС .

По словам Евтухова, «Русал» также ставит вопрос о покупке части продукции в госрезерв. Какое-либо решение планируют принять после оценки мирового баланса на рынке алюминия.

«Я не думаю, что отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так в принципе не так много поставляли — можно сказать, крохи — каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны», — подчеркнул замглавы Минпромторга.

Ранее сообщалось, что «Русал» из-за американских санкций может потерять 1,5 млн тонн экспорта. На фоне этого производство может рухнуть до уровня 2008 года.