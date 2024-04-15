«Русал» может потерять 1,5 млн тонн экспорта из-за санкций США и Великобритании

Теперь санкции создают риски и для производства, которое может упасть до уровней 2008 года. Это связано с тем, что переработчики алюминия могут полностью отказаться от использования российского металла.

После введения санкций существует угроза экспортных поставок «Русала» объемом 1,5 млн тонн, или около трети общего экспорта. Санкции влияют на экспорт полуфабрикатов и продуктов.

Еще одна опасность заключается в риске самосанкций со стороны основных клиентов «Русала». Это усугубляется нежеланием компаний работать с русскими металлом.