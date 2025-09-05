Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ сказал, что деньги — важная вещь. Однако она не самая главная, сообщает РЕН ТВ .

У Путина спросили про финансирование задач, которые обсуждались на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Он отметил, что ключевое — правильная организация работы, приоритетов и взаимодействия между разными структурами, которые должны решать совместную задачу. Она состоит в том, чтобы власти региона с одной стороны договаривались с инвесторами с другой.

Последние, в свою очередь, должны давать гарантию потребления энергии. Соответственно те, кто будет ее производить, должны иметь уверенность, что, вкладываясь в создание энергомощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую. То есть не потратят деньги, после чего весь процесс подвиснет.

Сначала нужно организовать совместную работу, а потом искать новейшие технологии и инвесторов, которые готовы принять эти технологии. В таком случае проблем с деньгами не будет, поскольку от вложенных средств будет быстрая отдача, отметил Путин.