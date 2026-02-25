Владельцы бизнес-центров в Петербурге пожаловались Путину на Смольный

Владельцы коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга (бизнес-центров, ТРК и т. д.) направили обращение в администрацию президента РФ Владимира Путина с жалобой на Смольный. Они просят российского лидера вмешаться в ситуацию с налогами в городе, сообщает «Деловой Петербург» .

В обращении стоят подписи президента ХК «Адамант» Игоря Лейтиса, президента ФХК «Империя» Андрея Фоменко, гендиректора УК «Теорема» Бориса Жукова, представителей ТЦ «Невский центр», «Охта Молл» и «Жемчужная Плаза».

Авторы пишут о сложной ситуации на рынке коммерческой недвижимости и росте налоговой нагрузки. Они намекнули, что эти обстоятельства могут привести к «запустению и обветшанию» торговых комплексов и бизнес-центров в городе. Они обратили внимание на то, что кадастровая стоимость по итогам оценки в 2023 и 2025 годах в среднем по Северной столице выросла в 2 раза, а в отдельных случаях — почти в 10 раз.

По словам авторов обращения, власти Санкт-Петербурга отказали им в том, чтобы сохранить ставку налога на имущество 1,5% и ограничить рост налога 20% в год. В Смольном сослались на дефицит бюджета на 2026 год в размере 188 млрд рублей.

В обращении владельцы бизнес-центров указали, что увеличенная налоговая нагрузка может обернуться закрытием бизнес-центров, что в свою очередь приведет к росту безработицы, социальной напряженности и снижению собираемости налогов.

Ранее сообщалось, что бары в Петербурге массово закрываются из-за роста издержек. Речь идет о росте налоговой нагрузки, увеличении НДС и ужесточении условий применения упрощенной системы налогообложения.

