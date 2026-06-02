В Химках 1 июня отметили День защиты детей

Праздничные программы прошли 1 июня в парках Химок в честь Международного дня защиты детей. Главной площадкой стал парк Толстого, где для юных жителей организовали концерты, мастер-классы и интерактивные зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральные мероприятия традиционно развернулись в парке Толстого. Для детей подготовили концертную программу, анимацию, интерактивные игры и конкурсы, творческие мастер-классы и тематические площадки. Особый интерес вызвали выставка полицейской и пожарной техники, а также занятия по противопожарной безопасности.

«Приятно видеть, как родители с детьми гуляют по парку, участвуют в конкурсах, улыбаются. Такие события создают атмосферу, в которой ребенок чувствует себя нужным и любимым», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Праздничные программы также прошли в парках «Дубки», Величко и «Экоберег». Для гостей организовали бесплатную раздачу мороженого и сладкой ваты.

«Детство — это время мечтать, дружить, открывать для себя мир и верить в чудеса. Наша задача — сделать все возможное, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере заботы, любви и новых возможностей», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

Депутат Наталья Каныгина добавила, что каждый ребенок должен расти в окружении любви, заботы и безопасности.

Праздничные мероприятия собрали семьи с детьми и стали одним из ярких событий начала лета в округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.