В Электростали провели программу «Лето Перезагрузка» для детей

Праздничная программа «Лето. Перезагрузка» прошла 1 июня в парке «Восточный» в Электростали в рамках Международного дня защиты детей и регионального проекта «Культурные каникулы в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия для юных жителей развернулись на нескольких площадках округа. Одной из центральных локаций стал парк «Восточный», где для детей подготовили насыщенную развлекательную программу.

Для участников организовали веселые эстафеты, командные игры и яркий флешмоб. Ребята соревновались в скорости и ловкости, демонстрировали физическую подготовку и смекалку.

В этот же день в рамках акции «Адрес детства – лето» состоялся конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг нас». Юные художники работали в командах, создавая композиции цветными мелками и украшая площадку парка.

Праздник в «Восточном» стал стартом летнего сезона и школьных каникул для электростальских детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.