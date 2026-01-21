Рентабельность падает до нуля: почему в Петербурге массово закрываются бары

В Санкт-Петербурге с прошлой осени действует нормативный акт, регламентирующий деятельность малых предприятий, реализующих алкогольную продукцию. Ограничение на продажу алкоголя в ночное время, с 22:00 до 11:00, распространяется на заведения, площадь которых менее 50 кв. м и не имеющих статуса ресторана. Однако бары начали массово закрываться не только из-за новых правил, но и из-за роста издержек, рассказал владелец Failover Bar Никита Мошкалов. Об этом пишет rosbalt.ru .

Аналитики констатируют факт массового закрытия баров в Санкт-Петербурге в последнее время, однако отмечается и открытие сопоставимого количества новых точек. Тем не менее, число закрывшихся заведений превышает количество открывшихся.

«Ушедший финансовый год не был успешным для общепита — это я знаю и от владельцев баров, и от некоторых завсегдатаев. Люди стали меньше посещать такие заведения. Потребность в них не увеличилась, зато с течением времени кратно выросло число иных способов проведения досуга», — рассказал Мошкалов.

Спад числа предприятий общественного питания в Санкт-Петербурге не является временным явлением, а является результатом совокупности негативных факторов, набиравших силу в течение всего 2025 года. Вероятно, их влияние сохранится и в 2026 году.

Предприниматели столкнулись с увеличением издержек. Рост налоговой нагрузки, увеличение НДС и ужесточение условий применения упрощенной системы налогообложения привели к увеличению себестоимости работы предприятий общепита. Возросли цены на аренду помещений, коммунальные услуги, логистику и оплату труда персонала. Даже при стабильном уровне спроса рентабельность многих заведений, расположенных в центре города, приближается к нулю, что приводит к закрытию ранее прибыльных точек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.