В Химках провели памятный турслет к годовщине штаба партизан

Памятный турслет прошел 1 июня на территории спорткомплекса «Планерная» в Химках в честь годовщины создания Центрального штаба партизанского движения. Участники преодолели полосу препятствий и узнали о событиях 1942 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило воспитанников и представителей общественных организаций. Ребятам рассказали о создании в 1942 году Центрального штаба партизанского движения и его роли в координации борьбы на оккупированных территориях СССР.

После исторической части команды приступили к соревнованиям. Участники состязались в ориентировании, прохождении полосы препятствий и других туристских дисциплинах.

Лидер движения общественной поддержки Екатерина Красильникова обратилась к участникам с приветственным словом.

«Центральный штаб партизанского движения объединил разрозненные отряды в мощную силу. За линией фронта действовали тысячи смелых людей. Турслет — дань уважения их мужеству. Именно так работает программа „Успех V единстве поколений“ — через встречи молодежь лучше понимает, какой ценой досталась Победа», — сказала Красильникова.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил, что такой формат помогает соединить спорт и изучение истории. Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что совмещение просвещения и физической активности дает дополнительный воспитательный эффект.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.