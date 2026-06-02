В Электростали прошел фестиваль «Музыкальная Жар-птица»

Юбилейный X открытый конкурс-фестиваль творчества «Музыкальная Жар-птица» состоялся 31 мая в Электростали в рамках проекта «Дружное Подмосковье». На сцене выступили солисты и коллективы из разных городов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в Культурном центре имени Н. П. Васильева. В нем приняли участие талантливые исполнители со всего Подмосковья — от самых юных артистов до взрослых участников. Конкурсанты представили вокальные и хореографические номера.

Жюри оценивало исполнительское мастерство, артистизм, технику, оригинальность интерпретации и сценическую культуру. По итогам выступлений Гран-при присудили участникам, чьи номера отличались высоким профессионализмом и яркой подачей.

Победителем стал хореографический коллектив эстрадного танца «Фокси» под руководством Марины Бурец. Также высшую награду получил солист Образцового коллектива «Студия эстрадного вокала «Бэст – лучшие» Всеволод Позняков, руководителем которого является Елена Балашова. Юбилейный фестиваль дал участникам возможность проявить себя, получить новый опыт и творческие впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.