Переезд в ОАЭ для многих россиян выглядит простым решением налогового вопроса, однако на практике это часто приводит к проблемам в России, при проверках ФНС. О том, как россиянам не попасть в налоговую ловушку, РИАМО рассказал директор юридической фирмы Asseal в ОАЭ Кирилл Григорьев.

В России налоговое резидентство определяется исключительно по правилу 183 дней фактического нахождения за любые 12 последовательных месяцев. Концепция центра жизненных интересов как критерий налогового резидентства в РФ пока отсутствует, однако на практике ФНС не считает штампы в паспорте единственным критерием, и нередко запрашивает копию ID, договора аренды, трудового контракта, банковских выписок. Часто документы просят легализовать и предоставить нотариальный перевод на русский язык, что дополнительно затрудняет процедуру, объясняет эксперт.

В ОАЭ виза или Emirates ID автоматически не создают налоговый статус для международных целей. Резидентство определяется двойным тестом: 183 дня физического присутствия в ОАЭ (используется для соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Второй: 90 дней присутствия, при условии наличия визы, жилья либо работы или бизнеса (этот тест работает только для внутренних целей ОАЭ).

«Здесь возникает частая ошибка. СИДН не освобождает от налогов автоматически, а распределяет право налогообложения. Если Россия считает человека своим резидентом, под НДФЛ попадает его мировой доход. СИДН работает только при документальном подтверждении резидентства ОАЭ для целей соглашения», — отмечает Григорьев.

Подтверждением служит сертификат налогового резидентства (TRC), выдаваемый налоговым органом ОАЭ (FTA). Сертификат не выдается автоматически — он требует документов о соответствии критериям (проживание, работа) и выдается только за прошедший или текущий период после проверки. Без него ФНС может применяет российские ставки.

Если человек проводит 184 дня в России и 120 в ОАЭ, то в РФ он автоматически считается резидентом. Хотя формально в ОАЭ он резидент по 90-дневному правилу при визе и жилье, TRC для целей СИДН без 183 дней FTA не выдаст, предупреждает юрист.

«Если вы много времени проводите в обеих странах, важно корректно считать дни за любой 12-месячный период. Для целей расчета дней учитывается день или часть дня, включая въезд и выезд. Есть исключения для обязательного лечения или обучения, однако они действуют только при должном документальном подтверждении», — говорит Григорьев.

Для выхода из резидентства России нужно обеспечить менее 183 дней в России и не менее 183 — в ОАЭ. Заранее нужно подготовить документы: договор аренды, трудовой контракт, банковские выписки, подтверждения въездов. Запрашивать TRC стоит заблаговременно — его выдача, легализация, перевод и доставка в РФ могут занять время.

«Налоговое резидентство не определяется визой. Это юридический статус, который нужно выстраивать осознанно и подтверждать документально. Важен фактический подсчет дней и подготовленная позиция перед налоговыми органами. К сожалению, когда ошибки проявляются при проверке, исправить ситуацию задним числом уже невозможно», — резюмирует юрист.

