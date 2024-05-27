Виноделы РФ назвали повышение пошлины на ввоз вин из стран НАТО на 200% контрмерой

Виноделы РФ: установление пошлины на вина из стран НАТО — это контрмера

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников назвал контрмерой предложение об установлении ввозной пошлины в 200% на вина из стран НАТО. Он напомнил, что ранее западные коллеги прекратили взаимодействовать с РФ по уже оплаченным контрактам, сообщает ТАСС .

Представитель виноделов заявил, что поддерживать бизнес со странами НАТО они сейчас не могут. Плотников отметил, что предложенная инициатива по повышении пошлин на 200% является контрмерой на действия западных стран. Возможно, дальнейший ввоз вин оттуда парализуется.

Плотников напомнил, что ранее страны НАТО прекратили взаимодействовать с РФ по уже заключенным договорам на поставку оборудования и средств защиты растений. 2 года было потрачено на возвращение сотрудничества, в результате договориться не получилось, из-за чего бизнес оказался парализован.

Ранее в правительстве России заявили, что рассмотрят предложении Ассоциации виноградарей и виноделов России, но размер пошлины будет обсуждаться.

Также правительство России отменило экспортные пошлины на уголь. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.