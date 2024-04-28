Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство Российской Федерации приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа текущего годa, сообщает пресс-служба кабмина.

«Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день размер пошлины составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина равна нулю.

Ранее правительство РФ приняло решение продлить квоты на вывоз минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года.