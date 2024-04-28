Правительство России продлило квоты на экспорт удобрений до 30 ноября
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Российское правительство приняло решение продлить квоты на вывоз минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября текущего года. Аналогичные меры были приняты в ноябре прошлого года, сообщается на сайте кабмина.
«Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке и обеспечение продовольственной безопасности страны», — говорится в постановлении.
Согласно документу, общий объем экспортной квоты составит более 19,7 млн тонн, в том числе для азотных удобрений — свыше 12,4 млн тонн, для сложных — около 7,3 млн тонн.
При этом квоты на вывоз из России минеральных удобрений не будут распространяться на поставки в Абхазию и Южную Осетию.
Ранее стало известно, что США нарастили импорт российских удобрений до максимума за III квартала. По итогам февраля Соединенные Штаты приобрели у РФ удобрений на 158,5 млн долларов.