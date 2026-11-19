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В Санкт-Петербурге прошел первый Всемирный форум «Глобальные риски — мифы и реальность». Участники искали способы отличить реальные угрозы человечеству от вымышленных, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Научный руководитель Северо-Западного института управления Президентской академии Владимир Шамахов назвал целью форума объединение усилий против реальных опасностей. По его словам, надуманные угрозы разъединяют людей.

«Мы предлагаем всем неравнодушным объединяться. Нужны совместные усилия. По отдельности с этими угрозами не справиться», — заявил Владимир Шамахов.

Один из авторов проекта Алексей Козырев рассказал, что организаторы не только обсуждают искусственный интеллект, но и вступают с ним в диалог на каждом мероприятии. Шамахов отметил риск замещения традиционных источников информации искусственным интеллектом, особенно для детей.

Координатор проекта, спецпредставитель губернатора Петербурга Николай Константинов назвал атомную войну одной из основных угроз. По его мнению, борьба за информационное превосходство стала ключевым фактором риска для цивилизации.

Инициативу поддержала администрация города. Форуму предшествовали круглые столы, дискуссии и конференция об Арктике. Козырев пообещал провести «ГлоРис-27» и последующие форумы.

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