В Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» впервые принял участие Карачаровский механический завод (КМЗ). Для участников предварительного этапа эксперты центра вертикального транспорта КМЗ подготовили задания по организации логистических потоков и архитектуре киберфизических систем. На чемпионате специалисты завода выступили в четырех компетенция, и в результате одним из призеров стал промышленный дизайнер КМЗ Тимур Ризванов, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На международном конкурсе высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» объединяются специалисты промпредприятий, демонстрирующие профессиональные навыки в практических заданиях. В текущем году в конкурсе участвовали порядка 2200 человек.

По словам Анатолия Гарбузова, предприятия столицы проводят внедрение современных технологий и заинтересованы в специалистах с сильными цифровыми и инженерными компетенциями.

«Такие конкурсы укрепляют связь производства с системой подготовки кадров. КМЗ принял участие в четырех компетенциях: аддитивное производство и обратный инжиниринг, машинное обучение и большие данные, промышленный дизайн, а также проектирование, конструирование и производственная инженерия беспилотных авиационных систем», — рассказал Гарбузов.

Тимур Ризванов стал призером в компетенции «Промышленный дизайн». Выполняя подготовленное экспертами железнодорожного транспорта конкурсное задание, он разработал функциональное решение для ручки машиниста электропоезда. Предложенный специалистом эргономичный вариант для смежной области получил высокую оценку, что подтвердило широкую экспертизу промдизайна на КМЗ.

«Мы предложили участникам одного из предварительных этапов чемпионата задачи, связанные с практикой лифтостроения. Соревнования позволили оценить предложенные подходы и увидеть потенциал молодых профессионалов. Свежий взгляд участников стал основой диалога с более опытными сотрудниками», — отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Он уточнил, что все решения, которые могут быть востребованы в отрасли, обязательно реализуют.

Ранее КМЗ совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» провели в столице с 25 сентября по 3 октября 2026 года Международный открытый отборочный чемпионат высокотехнологичных профессий «ТехноЛогично». Чемпионат стал отборочным этапом конкурса «Хайтек: навыки будущего» для специалистов из стран БРИКС, регионов ЦФО и Москвы. Соревнования проходили по 10 направлениям, включая «Электромеханика вертикального транспорта». Участникам предстояло выполнить приближенные к реальным условиям производства задания.