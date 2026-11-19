Автоэксперт Ладушкин предупредил о штрафах за выброшенные на общую помойку шины

За выброс старых автомобильных покрышек на общую помойку гражданину может грозить штраф в 3 тыс. рублей, а юридическому лицу — в 250 тыс. рублей, сообщает RT .

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин пояснил, что старые шины нельзя просто выбросить или вывезти на городскую свалку.

«Это связано с тем, что автомобильная покрышка имеет длительный период разложения и фактически только загрязняет окружающую среду. Но есть несколько вариантов, как избавиться от старых покрышек», — рассказал эксперт.

По словам Ладушкина, относительно пригодные покрышки с большим износом можно попробовать продать на вторичном рынке по минимальной цене. Их покупают на короткий срок, например для перевозки автомобиля к месту ремонта или подготовки к продаже.

Некоторые шиномонтажные мастерские отправляют колеса на утилизацию и могут принять их за небольшую доплату. В крупных городах изношенные покрышки также принимают экопункты и экомобили.

Еще один вариант — компании по переработке вторсырья. Эксперт посоветовал отдельно уточнять условия приема в каждой организации.

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