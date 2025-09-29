Финансист спрогнозировал курс юаня к рублю на начало октября

Пик налоговых выплат и спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к нему всегда играет на стороне российского рубля в паре с юанем. При этом глобальному курсу юаня оптимизма могут добавить текущие показатели китайского экспорта, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В фокусе сейчас находятся новости энергетического рынка, которые способны скорректировать курс рубля в паре с юанем на Московской бирже, заявил он. Так, не на стороне российской валюты — вероятность роста закупок Индией нефти из Ирана, что в будущем может оказать давление на объемы поставок российского «черного золота».

«Между оптимизма глобальному курсу юаня могут добавить текущие показатели китайского экспорта. Несмотря на несколько месяцев тарифного давления со стороны США, он показывает крепость и по прогнозам движется к рекордным показателям по сальдо торгового баланса», — констатировал Тимошенко.

Также в центре внимания — очередные меры поддержки китайской экономики от ЦБ Китая и усиление глобального использования юаня, в числе которых активное обсуждение перспектив поддержки развития юаневых облигаций в Гонконге, добавил финансист.

Торговый диапазон юаня с 29 сентября по 3 октября составит 11,50-12,00 рублей, спрогнозировал Тимошенко.

