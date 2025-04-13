Верховный суд посчитал незаконным списание отправленных по ошибке денег

Банк без разрешения списал со счета россиянки 783 тыс. евро, которые она получила благодаря операциям по погашению номинальной стоимости облигаций (выплате купонного дохода). Верховный суд России (ВС) посчитал незаконным такой шаг, когда россиянка обратилась с жалобой, сообщает ТАСС .

В апреле 2022 года Тамаре Шкулевой зачислили 783 тыс. евро после операций по погашению номинальной цены облигаций (выплата купонного дохода). Уже 6 июля «Юникредит банк» без разрешения клиента списал все эти средства. Там заявили, что средства «были переведены по ошибке».

Шкулева оспаривала это решение в судах нескольких инстанций, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Верховный суд.

В ВС отправили дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, а также отметили, что ограничивать распоряжение деньгами на счету нельзя. Исключение — арест средств или приостановка операций, но только в соответствии с законодательством.

Еще Верховный суд постановил, что средства не были начислены по ошибке. Банк перевел их в счет выплаты купонного дохода. На это указывает, что средства списали только спустя два с половиной месяца после перечисления.