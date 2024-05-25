FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов РФ на оружие для ВСУ

Венгрия блокирует одобрение Европейским союзом (ЕС) изъятие прибыли с заблокированных российских активов в размере около 190 млрд евро на военные нужды киевского режима, сообщает РБК .

Как пишет британская газета Financial Times, европейские политики несколько месяцев обсуждали покупку оружия для украинской армии на почти 190 млрд евро замороженных российских активов, которые хранятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

В статье отметили, что решение должно было стать единогласным, однако венгерский посол проголосовал против. Будапешт блокирует все инициативы ЕС, связанные с военной поддержкой Киева.

Из материала следует, что руководство ЕС предложил Венгрии сделку, согласно которой их доля заблокированных активов РФ будет направлена на другие цели. После этого Будапешт не стал накладывать вето на продвигаемый ЕС механизм.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией. Об этом говорят заявления политиков и журналистов Запада. Он подчеркнул, что перед двумя мировыми войнами в западных СМИ шла тщательная подготовка к ним.