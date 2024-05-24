Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что заявления политиков и журналистов Запада говорят о том, что в Европе готовятся к началу войны с РФ, сообщает РИА Новости.

В эфире радио Kossuth Орбан рассказал, что перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго готовились к ним.

«Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков» Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

По его словам, разговоры о «российской угрозе» со стороны НАТО являются маневром Запада для подготовки к войне.

Ранее изданию Business Insider рассказали о том, что сначала на Украину американские наемники направляются как на «курорт», но затем осознают, что воевать там тяжелее и опаснее, чем на Ближнем Востоке.