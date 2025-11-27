Великобритания временно сняла санкции с активов российского «Лукойла»
Правительство Великобритании до 26 февраля сняло санкции с активов российского «Лукойла», сообщает Ura.ru.
«Великобритания исключила из-под санкций международные активы нефтяной компании „Лукойл“», — сообщается в заявлении британского Минфина.
Теперь компания снова может возобновить операции со своими зарубежными активами.
В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в санкционный список.
СМИ ранее писали, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стало неожиданностью для его ближайших советников.
