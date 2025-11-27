Великобритания временно сняла санкции с активов российского «Лукойла»

сегодня в 22:27

Правительство Великобритании до 26 февраля сняло санкции с активов российского «Лукойла», сообщает Ura.ru .

«Великобритания исключила из-под санкций международные активы нефтяной компании „Лукойл“», — сообщается в заявлении британского Минфина.

Теперь компания снова может возобновить операции со своими зарубежными активами.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в санкционный список.

СМИ ранее писали, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стало неожиданностью для его ближайших советников.

