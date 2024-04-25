сегодня в 11:46

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что подъем Центробанком ключевой ставки до 16% не оказал охлаждающего эффекта на экономику России, сообщает РБК .

«К сожалению, ставка 16% не является достаточно охлаждающей в экономике, которая двигается вопреки, по эффекту Джанибекова, по-прежнему в сторону очень высоких темпов (роста — ред.)», — заявил Пьянов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Банк России дал достаточно сигналов, что поднять ставку выше 16% регулятор не может.

Первый зампред ВТБ добавил, что ЦБ преждевременно начал информировать о снижении ключевой ставки во II квартале текущего года. Это привело регулятор к затруднительному положению перед заседанием 26 апреля.

Теорема о неустойчивости вращения твердого тела относительно второй главной оси инерции названа в честь советского космонавта Владимира Джанибекова. Данное явление он заметил 25 июня 1985 года.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда убедится, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму.