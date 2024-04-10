Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании по итогам работы Банка РФ в 2023 году заявила, что ключевая ставка будет снижена при достижении определенного условия, сообщает пресс-служба регулятора.

«Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму», — заявила Набиуллина.

Набиуллина также отметила, что при низкой инфляции доступность кредитов в стране снова будет возрастать. Россия уже проживала такой период в 2017 году, когда инфляцию удалось снизить до 4%.

Ранее Набиуллина заявила, что в России уже прошел пик инфляции. Своевременное повышение ключевой ставки помогло восстановить экономику в стране.