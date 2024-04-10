Эльвира Набиуллина заявила о прохождении в России пика инфляции

На пленарном заседании Госдумы, посвященном годовому отчету Банка России за 2023 год, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в стране остался позади, сообщает пресс-служба регулятора.

Набиуллина подвела итоги работы Центробанка за прошлый год, отметив, что в течение 9 месяцев удавалось держать ключевую ставку на уровне 7,5%, что совокупно с мерами поддержки от государства помогло восстановить экономику. Когда инфляция начала расти, ЦБ поднял ключевую ставку на 8,5 п. п.

«Мы уже видим первые результаты нашей политики — пик инфляции остался позади. Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре–январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, если бы ключевая ставка так и оставалась без повышения, то инфляция по итогу года была в разы больше 7,4% и продолжала бы ускоряться в настоящее время.

Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева раскритиковала Эльвиру Набиуллину за слишком высокую ключевую ставку в стране. По ее словам, действия Центробанка России замедляют развитие бизнеса.