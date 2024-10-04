В VK опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников

VK: технологический холдинг не сокращает сотрудников и не собирается это делать

Информация о «волне сокращений» сотрудников технологического холдинга VK, распространяемая в интернете, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Социальная сеть VK не увольняет сотрудников и не собирается это делать. Количество работников компании в 2024 году остается неизменной — 15 тыс. человек.

При этом в фирму, наоборот, набирают новых людей. Сотрудников ищут на десятки вакансий.

До этого в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась информация о том, что в VK якобы началась «волна сокращения». Увольняют работников как IT-отделов, так и других. Сообщалось, что численность трудоустроенных в компании снизилась на 300 человек.

Ранее VK купил 10% петербургского билетного оператора «Кассир.ру». Предполагаемая сумма сделки составила примерно 500 млн рублей.