VK купил 10% петербургского билетного оператора «Кассир.ру»

сегодня в 21:01

Один из крупнейших отечественных технологических холдингов VK приобрел 10% доли в ООО «Кассир.ру — национальный билетный оператор», сообщает РБК .

Предполагаемая сумма закрытой сделки составила около 500 млн рублей.

«VK действительно вошла в капитал компании Kassir.ru», — заявила гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская.

Она подчеркнула, что сделка предоставит возможность упрочить положение «Кассир.ру» на рынке, а также будет способствовать дальнейшему развитию сервисов российской социальной сети.

Топ-менеджер петербургского билетного оператора добавила, что цифровые ресурсы VK и высокий уровень экспертизы Kassir.ru открывают новые перспективы для развития рынка культурно-зрелищных мероприятий в России.