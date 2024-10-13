В ВАРПЭ призвали не ждать рекордных лососевых путин

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев призвал не ожидать рекордных уловов лосося в ближайшие 5–7 лет, сообщает РИА Новости .

«Плохая путина 2024 года не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но существенно меняет экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу, так как, по прогнозу ученых, в ближайшие 5-7 лет рекордных „красных путин“ ожидать не стоит», — сказал Зверев.

Он выразил обеспокоенность, что одна из наиболее неудачных путин пришлась на период перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, где компании осуществляют вылов лососей. Для продолжения своей деятельности в 2025 году добытчики должны будут заплатить государству более 180 млрд рублей, что больше их выручки от путины 2024 года.

Президент ВАРПЭ добавил, что ассоциация рассчитывает на утверждение законопроекта, предусматривающего возможность рассрочки платежа на срок в 3 года. Соответствующий законопроект внесли депутаты и сенаторы.

Ранее стало известно, что из-за рекордно низких объемов вылова лососевых и общей экономической ситуации красная рыба и икра в России подорожает на 10-15% уже к началу следующего года.