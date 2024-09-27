Икра и красная рыба взлетят в цене к Новому году

Эксперт Савельев: к началу 2025 года икра и красная рыба подорожают на 10-15%

К началу 2025 года в России на 10-15% подорожают красная рыба и икра из-за рекордно низких объемах вылова лососевых и общей экономической ситуацией. Такой прогноз дал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил, что 2024 год оказался неурожайным по сравнению с прошлым. Причем неурожай оказался рекордным, подчеркивает Савельев.

«Если в прошлом году добыли 609 тысяч тонн лосося, и, по данным главы Росрыболовства, получили 24 тысячи тонн красной икры, то в этом году, в этом сезоне добыли 215 тысяч тонн лосося», — сказал Савельев.

Несмотря на то, что дефицита указанных продуктов не ожидается, производители и перевозчики ощущают серьезное давление из-за инфляции. По мнению эксперта, немного исправят ситуацию остатки рыбы с прошлого года, поскольку современные технологии позволяют сохранять продукт несколько лет.