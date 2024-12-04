В Центробанке оценили, сколько займет тормозной путь снижения инфляции в РФ

Набиуллина: тормозной путь до таргета инфляции в 4% займет весь 2025 год

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что процесс торможения инфляции в стране до уровня 4% займет весь 2025 год и затронет 2026-й, сообщает РИА Новости .

Глава регулятора сравнила инфляцию с пульсом: в краткосрочной перспективе можно поддерживать высокий темп, но в долгосрочной — это становится крайне затруднительно.

Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов допустил, что в декабре ключевая ставка снова повысится. По его словам, собранная информация указывает на риск превышения официального прогнозного коридора по инфляции, установленного на уровне 8–8,5%.

Очередное заседание совета директоров Банка России состоится 20 декабря 2024 года.