В ЦБ допустили, что в декабре ключевая ставка повысится

На Пермском форуме инженеров и промышленников советник главы Центрального банка Кирилл Тремасов озвучил тревожные прогнозы. Он допустил, что в декабре 2024 года ключевая ставка снова повысится, пишет «Интерфакс» .

По словам Тремасова, собранная после октябрьского совещания информация указывает на риск превышения официального прогнозного коридора по инфляции, установленного на уровне 8–8,5%.

Хотя значительного отклонения от прогнозируемых показателей не предвидится, текущая динамика инфляционных процессов стремится к верхней границе установленного диапазона. В связи с этим регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики на декабрьском заседании путем очередного повышения ключевой ставки.

Ситуация с ростом цен вызывает серьезную обеспокоенность регулятора, поскольку негативно влияет на инфляционные ожидания граждан. В текущих условиях, характеризующихся нестабильностью валютного рынка и усилением санкционного режима, наблюдается усиление проинфляционных рисков.

Центробанк прогнозирует постепенное снижение темпов роста цен: к завершению 2025 года показатель должен составить 4,5–5%, а в 2026 году планируется достижение целевого уровня в 4%. Для достижения этих показателей ЦБ готов задействовать весь имеющийся инструментарий, чтобы обеспечить стабилизацию цен в кратчайшие сроки.

20 декабря состоится очередное заседание совета директоров Банка России. По мнению экспертов, регулятор с высокой вероятностью обсудит новое повышение ключевой ставки, хотя окончательное решение пока не принято. При этом подчеркивается, что для достижения стабильности цен необходимо будет поддерживать строгий монетарный курс на протяжении продолжительного времени.