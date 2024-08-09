В ЦБ заявили, что ситуация на валютном рынке РФ в июле стабилизировалась

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ЦБ: обстановка на российском валютном рынке стабилизировалась в июле 2024 года

Обстановка на российском валютном рынке во втором месяце лета стабилизировалась, сообщила пресс-служба ЦБ РФ в Telegram-канале .

Колебания рубля по отношению к валютам других стран были, однако в умеренных пределах. Курс немного уменьшился в конце месяца.

Снизились спреды на куплю-продажу зарубежной валюты. Сейчас они находятся на уровне первых пяти месяцев 2024 года.

Доходность ОФЗ увеличилась на 51 базисный пункт. Это случилось из-за того, что ожидалось ужесточение денежно-кредитной политики. Индекс Московской биржи уменьшался третий месяц подряд на 6,7%.

Ранее Мосбиржа поставила на паузу обновление некоторой статистики. В июле не выкладывались данные об объеме торгов зарубежной валютой.