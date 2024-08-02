Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку

Московская биржа приостанавливает публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке, сообщает РБК со ссылкой на представителя торговой площадки.

«В соответствии с информационной политикой Мосбиржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — заявил представитель биржи.

В июльском пресс-релизе содержатся данные по рынку акций, облигаций, срочному и денежному рынкам. При этом данных об объеме торгов валютой в нем нет.

Также в карточках валютных инструментов Мосбиржа скрыла дневные объемы торгов. Например, по юаню в последний раз данный показатель был отражен по итогам торгового дня 24 июля.

Ранее американский Минфин до 12 октября 2024 года разрешил операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. В июне США ввели против них блокирующие санкции.