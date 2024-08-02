США разрешили операции с Московской биржей

Соединенные Штаты Америки разрешили операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября 2024 года. Об этом сообщил американский Минфин.

США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и Национального расчетного депозитария 12 июня. Тогда же Мосбиржа останавила торги валютными парами с долларом и евро. Фактически Московскую биржу и входящие в нее компании отрезали от международной долларовой системы.

Кроме биржи под ограничения в начале лета подпали российские производственные предприятия, СПГ-проекты, иностранные компании и граждане.