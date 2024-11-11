сегодня в 15:28

В ЦБ не исключили нового повышения ключевой ставки на заседании в декабре

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин не исключил, что регулятор может снова поднять ключевую ставку на следующем заседании, которое состоится в декабре. При этом он подчеркнул, что решение еще не предопределено, сообщает ТАСС .

«Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — заявил Заботкин журналистам.

По его словам, данные октября по инфляции не особо отличаются от результатов сентября. Согласно последним данным, в ноябре–декабре может произойти замедление кредитной активности.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост ключевой ставки Центробанка сработал. Инфляция уже замедляется. В июле ее показатель составлял 9,2%. В начале ноября инфляция была уже 8%.