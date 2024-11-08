Новак раскрыл, как рост ключевой ставки повлиял на уровень инфляции

Рост ключевой ставки Центробанка сработал. Инфляция уже замедляется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, сделанное на Русском экономическом форуме.

В июле ее показатель составлял 9,2%. В начале ноября инфляция была уже 8%.

По словам Новака, Центробанк увеличивает ключевую ставку и ужесточает кредитно-денежную политику для уменьшения инфляционных ожиданий. Товары, услуги и продукты растут в цене на уровне инфляции или даже ниже. Быстрее других дорожают продукты.

Ранее аналитик Алина Попцова допустила, что в декабре Центробанк увеличит ключевую ставку до 23%. Больше этой суммы показатель вряд ли вырастет.