Новак раскрыл, как рост ключевой ставки повлиял на уровень инфляции
Новак: инфляция замедлилась до 8% после повышения ключевой ставки
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Рост ключевой ставки Центробанка сработал. Инфляция уже замедляется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, сделанное на Русском экономическом форуме.
В июле ее показатель составлял 9,2%. В начале ноября инфляция была уже 8%.
По словам Новака, Центробанк увеличивает ключевую ставку и ужесточает кредитно-денежную политику для уменьшения инфляционных ожиданий. Товары, услуги и продукты растут в цене на уровне инфляции или даже ниже. Быстрее других дорожают продукты.
Ранее аналитик Алина Попцова допустила, что в декабре Центробанк увеличит ключевую ставку до 23%. Больше этой суммы показатель вряд ли вырастет.