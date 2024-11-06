Эксперт Попцова: ЦБ может повысить ключевую ставку в декабре до 23%

По словам эксперта, в конце года показатель ключевой ставки может подняться на один или два процентных пункта, достигнув 23%, но не исключается и сохранение текущего значения. При этом более резкие шаги, например, поднятие выше 23%, не рассматриваются, так как они могут повысить кредитные риски и создать стресс для финансовой системы.

Попцова отметила, что эффективность повышения ставки в сдерживании роста цен в текущих условиях ослабевает. Это связано с шоками предложения, например, издержками на логистику, внешние платежи, которые влияют на инфляцию.

А вот шоки спроса, по мнению аналитика, несут меньшее давление на цены. К тому же инвестиционный бизнес менее остро реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики, а многие займы по-прежнему выдаются по льготным условиям.

По словам эксперта, ЦБ вместо повышения ключевой ставки в декабре может воспользоваться другой мерой. Речь идет об ужесточении норм резервирования, повышении требований к капиталу.

Такие шаги уже предпринимались, например, 30 августа ЦБ объявил о повышении надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Эти меры должны как сохранить устойчивость банковской системы к внешним шокам, так и замедлить кредитование.

25 октября ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до 21%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре 2024 года.