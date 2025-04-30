В Тюменской области не осталось миллиардеров

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В Тюменской области официально не оказалось людей с доходом в 1 млрд руб

В Тюменской области ни один житель официально не отчитался в налоговых декларациях о доходе в 1 млрд рублей по итогам 2024 года. Это значит, что в регионе исчезли миллиардеры, сообщает РБК .

Тюменцы должны были отчитаться о доходах до конца апреля. Максимальная сумма, которую указали граждане, составила 589 млн руб. Такой доход житель Тюменской области получил благодаря операциям с ценными бумагами.

Максимальная сумма налога составила 54 млн руб. Такая сумма получилась исходя из дохода, полученного путем продажи доли участия в организации.

Всего жители региона представили 137,5 тыс. деклараций. Практически столько же было подано в прошлом году.

Отмечается, что по итогам 2023 года о доходах свыше 1 млрд руб. отчитались два человека. По итогам 2022 года таковых было трое.

Ранее стало известно, что богатейшие бизнесмены ХМАО потеряли миллиарды рублей в 2024 году. Они столкнулись с уменьшением выручки, ростом расходов, убытками и разрушенными планами.