Богатейшие бизнесмены ХМАО потеряли миллиарды рублей в 2024 году

В прошлом году год богатейшие предприниматели ХМАО столкнулись с уменьшением выручки, ростом расходов, убытками и разрушенными планами, сообщает URA.ru .

Больше всего пострадал год депутат думы ХМАО Михаил Сердюк. Его строительная компания, которая ранее давала стабильный доход, закончила этот год с большим убытком. Так, «Домостроительный комбинат-1» получил в минус 1,24 млрд рублей. Выручка составила 286 млн рублей, а расходы — более 730 млн. Еще 13 компаний не смогли компенсировать этот провал.

У владельца компаний «Сисахфия», «МЭГ Капитал» и «Аверс» Александра Соловья совокупный убыток его предприятий повысился более чем втрое — с 462 тыс. рублей в 2023 году до 1,89 млн в прошлом году.

У некоторых миллиардеров Югры дела были в небольшом плюсе. Так, глава группы «Ремэкс» Виктор Сарапин в 2023 году заработал чистыми 18,76 млрд рублей, а в 2024 года — только 8,24 млрд. Особенно плохая выручка была у «Ремэкс» и «Ремэкс Трак».

Бизнес-леди Инна Вайншток, у которой в активе «Западно-Сибирская промышленная компания», за минувший год лишилась 843 млн рублей прибыли. В основном убыток принесла московская компания «Ранита-М». Зато ЗСПК показала устойчивую прибыль.