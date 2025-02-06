В Свердловской области предложили выделить для приезжих «неинтересные» вакансии

Председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских предложил «застолбить» для приезжих «неинтересные» вакансии, чтобы граждане России могли занять более значимые должности. По его мнению, для достижения успеха необходимо больше мигрантов привлекать к работе курьерами, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что бизнесу следует инвестировать в повышение производительности труда, чтобы избежать нехватки «национальной рабочей силы». Ветлужских считает, что пока зарплата курьеров выше, чем у, например, станочников, россияне не будут идти на предприятия.

«Сегодня у курьера высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Мигрантов туда запускаем, зарплата, соответственно, снизится. Тогда наши работники, которые работают курьерами, пойдут на предприятия, в школы, больницы», — отметил он.

Ветлужских также добавил, что предложение вернуть советскую систему распределения после вузов сегодня не имеет перспектив. Он выступает за возможность привлечения мигрантов, но не в важные профессии.