В Свердловской области овощи для борща подорожали на 4%

Свердловскстат: свекла выросла в цене до 50 руб. за кг

В Свердловской области за неделю выросли цены на основные овощи для борща. Больше всего подорожала свекла, сообщает tagilcity.ru .

Свердловскстат зафиксировал изменение цен с 13 по 20 апреля. Свекла подорожала на 3,19% — до 50 рублей за килограмм. Белокочанная капуста прибавила более 1% и стоит 44 рубля за килограмм. Картофель также вырос в цене более чем на 1% — почти до 48 рублей.

Подорожали и другие продукты. Маргарин теперь стоит 309 рублей за килограмм, яблоки — 170 рублей.

При этом часть товаров подешевела. Огурцы за неделю снизились в цене на 3,5% — до 216 рублей за килограмм. Помидоры подешевели на 0,56% и стоят 326 рублей. Куриные яйца упали почти на 3% — до 103 рублей за килограмм. Снижение цен также затронуло молоко и ряд молочных продуктов.

Эксперты связывают апрельский рост цен на овощи с сезонными колебаниями, логистическими трудностями и структурными проблемами аграрного сектора. Для стабилизации ситуации необходимы модернизация складов, поддержка фермеров и совершенствование транспортных схем.

