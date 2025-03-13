сегодня в 12:31

В Солнечногорске запустят новое производство товаров для дома

Компания «Культура Дома» открыла логистический складской комплекс в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. В ближайшее время на территории цифрового промышленного коворкинга Industrial City она запустит производственную площадку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Там будут выпускать белье, посуду, предметы интерьера и домашней одежды из безопасных и экологических материалов. На новом производстве создадут не менее 75 рабочих мест.

«В Солнечногорске есть все условия для ведения успешного бизнеса: благоприятный инвестиционный климат, логистика, индустриальный парк со льготными условиями для резидентов. Приятно отметить, что еще одна крупная компания переносит сюда производство», — отметил первый заместитель главы городского круга Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Культура Дома» производит товары для дома с 2022 года. У компании есть действующее предприятие в Зеленограде. В скорых планах — переместить все мощности в Подмосковье.

«Компания стремится поддержать традиционные народные промыслы и адаптировать их к современности, поэтому почти все их изделия создаются по мотивам русского народного искусства в актуальном современном дизайне», — рассказала бренд-менеджер «Культуры Дома» Изольда Шангуа.

Продукцию реализуют через сеть бутиков в Москве. После запуска нового производства «Культура Дома» хочет открыть магазины в других городах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.