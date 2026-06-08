В Солнечногорске Подмосковья построят два овощехранилища

Новые объекты создадут дополнительную инфраструктуру для хранения овощей и позволят увеличить поставки свежей продукции в магазины региона в течение всего года, в том числе в межсезонье. Мощность каждого хранилища составит 3 тыс. тонн.

Современные технологии хранения помогут сельхозпроизводителям снизить потери урожая, сохранить качество продукции и продлить сроки ее реализации. Это повысит эффективность работы аграриев и обеспечит стабильный ассортимент в торговых сетях.

В ведомстве подчеркнули, что проект направлен на формирование устойчивой системы снабжения региона свежими овощами и соответствует задачам по укреплению продовольственной безопасности Подмосковья и развитию агропромышленного комплекса. По итогам 2025 года общая вместимость овощехранилищ в регионе превысила 724 тыс. тонн, а в 2026 году ее планируют увеличить еще на 52 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.