В Сергиевом Посаде ветеринары спасли подкинутых птенцов

Ветеринары государственной ветстанции в Сергиевом Посаде выходили двух птенцов, которых ночью оставили у входа в учреждение. Специалисты оказали им помощь и начали выкармливание, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Рабочий день на ветеринарной станции начался с неожиданной находки — у входа сотрудники обнаружили двух маленьких птенцов. Их оставили без записки и объяснений. Врачи сразу осмотрели птиц, согрели и начали выкармливать.

После обследования выяснилось, что это птенцы дрозда. При правильном уходе этот вид хорошо адаптируется к человеку. Один из птенцов уже получил имя Аркадий. Он активно ест и быстро набирает силы. Второму имя пока не дали — его планируют передать в новый дом после восстановления. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием птиц и подбирают для них надежных хозяев.

В министерстве напомнили, что не всем найденным птенцам требуется помощь человека. Часто на земле оказываются слетки — оперившиеся птенцы, которые учатся летать, пока родители находятся рядом и продолжают их кормить. Вмешательство в такой ситуации может навредить. Если же птенец ранен, ослаблен или еще не покрыт перьями, необходимо обратиться к специалистам. Кормить птиц хлебом и молочными продуктами запрещено. В Подмосковье работает более 80 государственных ветеринарных клиник, их адреса и график размещены на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.