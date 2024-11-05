сегодня в 15:11

В Сбере опровергли массовый сбой в московских офисах при выдаче карт

Некоторые клиенты Сбера столкнулись с трудностями при получении пластиковых карт в московских офисах. Однако сбой удалось устранить, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу финансового учреждения.

Массовых проблем во время выдачи карт не было. Офисы Сбера функционируют в стандартном режиме, отметили в банке.

Ранее появилась информация о якобы массовых сбоях в работе отделений Сбера в Москве, в связи с чем обслуживание клиентов приостанавливали.

Ранее сообщалось, что Сбер возобновил выдачу семейной ипотеки. Также он повысил ставки для рыночной ипотечной программы.