В Сбере опровергли массовый сбой в московских офисах при выдаче карт
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Некоторые клиенты Сбера столкнулись с трудностями при получении пластиковых карт в московских офисах. Однако сбой удалось устранить, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу финансового учреждения.
Массовых проблем во время выдачи карт не было. Офисы Сбера функционируют в стандартном режиме, отметили в банке.
Ранее появилась информация о якобы массовых сбоях в работе отделений Сбера в Москве, в связи с чем обслуживание клиентов приостанавливали.
Ранее сообщалось, что Сбер возобновил выдачу семейной ипотеки. Также он повысил ставки для рыночной ипотечной программы.