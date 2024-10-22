Сбербанк возобновляет выдачи семейной ипотеки и повышает ставки для рыночной

Сбербанк поднял минимальную ставку по ипотеке на новостройки до 24,9%

Со вторника Сбербанк увеличивает ставки ипотечного кредитования на 3 п. п. по всем рыночным программам, сообщают «Ведомости» .

Минимальная ставка на новостройки поднялась до 24,9%, на «вторичку» — до 24,6%. По ранее одобренным заявкам кредиты банк выдаст на старых условиях до 1 ноября.

Изменение условий в Сбербанке объяснили ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой в стране (19%). Свыше половины опрошенных экспертов считают, что на заседании, которое запланировано на 25 октября, ЦБ РФ еще повысит ставку до 20%.

Также на сайте «Домклик» возобновили выдачу семейной ипотеки, поменяли условия для одобрения кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем действующим льготным программам: семейной ипотеке, дальневосточной и арктической. Так, размер первоначального взноса составит минимум 50,1% (ранее он был 20,1%), но есть ряд исключений.

Например, размер первого взноса будет 20,1%, если клиент применяет дисконт за эскроу по объектам партнеров-застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбера, или ипотека оформляется с увеличенным лимитом. Еще минимальный размер первого взноса можно получить, если комиссию оплачивает застройщик или клиент.

Но при этом не изменяется размер первоначального взноса по базовым ипотечным программам.