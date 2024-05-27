В Сбере не заметили оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что кредитная организация не фиксирует отток средств физических лиц из-за вступления в силу закона о бесплатных переводах до 30 млн рублей, сообщает «Интерфакс» .

1 мая в силу вступил закон, который обязывает банки без комиссии переводить средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц. Клиент может совершить перевод с помощью мобильного приложения, на сайте банка или по номеру телефона через СБП.

«Мы не видим оттоков», — сказал Царев.

Он подчеркнул, что в настоящее время клиентам Сбера доступен перевод «счет — счет» без ограничений. Лимит можно самостоятельно увеличить в мобильном приложении и сделать перевод. Банк использовал лимиты с целью обеспечения безопасности средств клиентов. Постепенно Сбер снимет ограничения по мере анализа ситуации с мошенничеством.

Первый зампред отметил, что еще 2 недели назад в Сбере был настроен перевод 30 млн рублей без комиссии в сутки по реквизитам счета, однако для этого требовалась биометрия. Сегодня банк ее убрал. Кредитная организация исполняет закон, и данную сумму в сутки можно перевести надежным способом — по номеру счета.

Ранее старший управляющий директор — главный аналитик Сбера Михаил Матовников заявил, что в России сформировался новый средний класс. Это связано с растущими зарплатами в сферах IT, строительства и обрабатывающей промышленности.