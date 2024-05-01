Лимит переводов между своими счетами в разных банках вырос до 30 млн руб в месяц

С 1 мая в России клиенты банков смогут переводить между своими счетами в разных кредитных учреждениях до 30 млн рублей ежемесячно без процентов, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Переводы должны быть сделаны через Систему быстрых платежей (СБП).

При этом размер переводов без комиссии одного гражданина другому остался без изменений — 100 тыс. рублей за месяц. Комиссия за перевод более указанной суммы — 0,5% от размера перевода, но не свыше 1,5 тыс. рублей.

В Системе быстрых платежей до 1 июля ткущего года для банков сделали льготный период. Кредитные организации не платят комиссию ЦБ за переводы между гражданами. Решение о нулевом тарифе для этих операций установлено без ограничения срока действия.