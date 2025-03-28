В Рузском округе реализуют 9 значимых инвестпроектов

Глава Рузского округа Александр Горбылев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что на территории округа реализуется девять важных инвестпроектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Горбылевым. Они в том числе поговорили на тему модернизации системы ЖКХ, развития транспортной, социальной инфраструктуры.

В Рузском округе возводятся новые предприятия, логистические комплексы. Кроме того, проводится модернизация, расширение действующих мощностей.

Благодаря инвестпроектам будет создано более 700 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд руб.

Уже в 2025 году планируется запуск завода по производству железобетонных конструкций и первой очереди контейнерного терминала.

Губернатор в ходе встречи также добавил, что все, что касается благоустройства, транспортного обеспечения, качества дорог, Горбылеву надо держать на личном сопровождении.