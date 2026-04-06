В Рузском округе обсудили развитие агропромышленного комплекса

Встреча по вопросам развития агропромышленного комплекса прошла 3 апреля в общественном пространстве «Фабричный квартал» в Рузе. В обсуждении участвовали представители агроагрегатора, руководители сельхозпредприятий и специалисты профильного отдела администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев провел рабочую встречу, посвященную развитию агропромышленного комплекса. Участники обсудили взаимодействие фермеров с агроагрегатором, реализацию мясной продукции и поставки овощей открытого грунта, а также потенциал дальнейшего роста отрасли.

Особое внимание уделили расширению рынков сбыта, повышению эффективности производства и мерам поддержки местных производителей. Отдельно рассмотрели перспективы развития инфраструктуры и внедрения современных технологий в сельском хозяйстве.

«Администрация округа активно поддерживает развитие сельского хозяйства. Мы создаем условия для успешной работы агропромышленного комплекса и местных производителей. В планах — расширение сотрудничества между фермерами, внедрение новых технологий, развитие инфраструктуры и поддержка начинающих предпринимателей», — отметил Александр Горбылев.

Глава округа добавил, что ключевая задача — сформировать в муниципалитете комфортные условия для устойчивого развития отрасли.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.