В Россию перестанут завозить популярный турецкий фрукт
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Турция с 8 апреля временно приостанавливает продажу лимонов другим странам. Мера введена из-за холодной погоды в районах, где растут цитрусовые, необходимости урегулирования внутреннего спроса на продукт и поддержания динамики цен на внутреннем и международном рынках, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий Минторг.
«В координации с министерством сельского хозяйства принято решение о временном прекращении экспорта лимонов с 8 апреля», — заявили в ведомстве.
Заморозки ранее прошли в средиземноморских провинциях Хатай, Мерсин и Адана.
Россия входит в тройку стран, являющихся главными покупателями лимонов, заявлял глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья Ферхат Гюрюз. Турция, в свою очередь, — шестой в мире крупнейший экспортер этих цитрусовых.
Ранее россиянам рассказали, что будет с урожаем после теплой зимы и нестабильной весны.