В Россию перестанут завозить популярный турецкий фрукт

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Турция приостановила продажу лимонов в другие страны из-за заморозков

Турция с 8 апреля временно приостанавливает продажу лимонов другим странам. Мера введена из-за холодной погоды в районах, где растут цитрусовые, необходимости урегулирования внутреннего спроса на продукт и поддержания динамики цен на внутреннем и международном рынках, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий Минторг.

«В координации с министерством сельского хозяйства принято решение о временном прекращении экспорта лимонов с 8 апреля», — заявили в ведомстве.

Заморозки ранее прошли в средиземноморских провинциях Хатай, Мерсин и Адана.

Россия входит в тройку стран, являющихся главными покупателями лимонов, заявлял глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья Ферхат Гюрюз. Турция, в свою очередь, — шестой в мире крупнейший экспортер этих цитрусовых.

Ранее россиянам рассказали, что будет с урожаем после теплой зимы и нестабильной весны.